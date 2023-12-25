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Giresun'un yüksek kesimleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler...

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#Giresun#Kar Yağışı#Yayla
Giresunun yüksek kesimleri beyaza büründü Kartpostallık görüntüler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 15:19

Giresun’da hafta sonundan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı Giresun’un turistik yerlerinden olan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Yurdun büyük bir kısmında görülen kar yağışı, Giresun’un orta ve kesimlerinde de etkili oldu. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki turistik alanlardan olan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Çam ağaçlarının üzerinde biriken kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Giresunun yüksek kesimleri beyaza büründü Kartpostallık görüntüler...

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüleriyle Giresun yaylaları kış turizmcilerinin de dikkat çekerken, Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri ise Kulakkaya Yaylası ve obalarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Giresunun yüksek kesimleri beyaza büründü Kartpostallık görüntüler...

Giresunun yüksek kesimleri beyaza büründü Kartpostallık görüntüler...

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#Giresun#Kar Yağışı#Yayla

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