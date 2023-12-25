Giresun'un yüksek kesimleri beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler...

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Yurdun büyük bir kısmında görülen kar yağışı, Giresun’un orta ve kesimlerinde de etkili oldu. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki turistik alanlardan olan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Çam ağaçlarının üzerinde biriken kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüleriyle Giresun yaylaları kış turizmcilerinin de dikkat çekerken, Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri ise Kulakkaya Yaylası ve obalarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor.