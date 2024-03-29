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Giresun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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#Trafik Kazası#Giresun#Otomobil
Giresunda trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 16:18

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan İlyas Kır (60) yönetimindeki 41 DE 024 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan İlyas, Güllü ve Mehmet Kır sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güllü Kır (59) hayatını kaybederken, yaralıların tedavileri sürüyor.

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#Trafik Kazası#Giresun#Otomobil

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