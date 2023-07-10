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Giresun’da şiddetli sağanak

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#Giresun#Dere#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 16:09

Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle Abdal Deresi taştı, Eren Mahallesi'nde su taşkınları meydana geldi.

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Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Giresun’da, sağanak etkili oldu. Öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle Abdal Deresi’de su debisi ve seviyesi yükseldi. Yağışın şiddetini artırması sonucu dere taştı, Eren Mahallesi’nde yollar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

İlçenin yüksek kesimlerinde bazı noktalarda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Riskli bölgelerdeki bazı kişiler de AFAD ekiplerince güvenli alana tahliye edildi.

Giresun’da şiddetli sağanak

Öte yandan Bulancak ilçesinde derede su seviyesi yükseldi, Keşap'tan geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda göllenmeler oldu.

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#Giresun#Dere#Sağanak

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