Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, elektrik, su ve telefon hatları zarar gördü.

KAYIPLAR ARANIYOR

Selde kaybolan operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ekipleri ile balık adamlar ve belediye ekipleri, dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altında arama yaparak, dere yataklarında kayıplardan iz bulmaya çalışıyor. Arama çalışmaları Karadeniz'de de yürütüyor. Kadavra köpeklerinin kullanıldığı aramalarda yaklaşık 350 kişilik personel görev alıyor. Sel kayıplarının aileleri ise bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

‘DEVLETİN GÜCÜ ARKAMIZDA’

Ablası Emine Akgün ile eniştesi Davut Akgün'ü arama çalışmalarına katılan Süleyman Karakılıç, “Aramalar ilk gün gibi devam ediyor. AFAD, jandarma ve devletin bütün kurumları burada çalışıyor. Şu anda kepçelerle yer altında arama yapılıyor. Aramalarda çember iyice daraldı. İnşallah ablam ve eniştemi en kısa zamanda bulacağız. Arama yapılan bölgeye her sabah 05.30’da geliyorum, gece 23.00’de eve gidiyorum. Devletin gücü arkamızda, kayıplarımızı bulduğumuz zaman bizim bayramımız olacak” dedi.

DERELİ'DE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi kaplanan çamur, taş ve topraktan temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binaların yıkımı iş makineleriyle sürdürülüyor. Selin izleri silinen ilçede hayatta normale dönüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkan için çalışmalar sürüyor.