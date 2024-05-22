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Giresun'da kan donduran cinayet! Sopayla döverek öldürüp cansız bedenini uçuruma attılar

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#Giresun#Cinayet#İtiraf
Giresunda kan donduran cinayet Sopayla döverek öldürüp cansız bedenini uçuruma attılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 17:27

Giresun’da 50 gündür kayıp olarak aranan Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.O., O.A. ve F.O. sorguda, Durmuş Demir’i sopayla döverek öldürüp, cansız bedenini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti. 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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Giresun'da yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan’da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı.

KAMYONETİ YANMIŞ HALDE BULUNDU

5 Nisan’da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede Durmuş Demir’in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir’e ait bulguya rastlanmayınca, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Giresunda kan donduran cinayet Sopayla döverek öldürüp cansız bedenini uçuruma attılar

SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Özel ekip oluşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir’e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada Demir’i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

Giresunda kan donduran cinayet Sopayla döverek öldürüp cansız bedenini uçuruma attılar

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Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir’in cansız bedenine ulaştı. Demir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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#Giresun#Cinayet#İtiraf

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