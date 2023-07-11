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Giresun'da göçük altında kalan işçi Şinasi Özdemir’le iletişim kesildi

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#Giresun#İşçi#Sel
Giresunda göçük altında kalan işçi Şinasi Özdemir’le iletişim kesildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 11:00

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde sağanak sonrası su fabrikasının bakım atölyesindeki menfezde meydana gelen ve 2 işçinin yaralı kurtarıldığı enkazda, işçi Şinasi Özdemir’le (46) kurulan sesli iletişim kesildi. Ekipler, Şinasi Özdemir’e ulaşmak için çalışmalarını devam ediyor.

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Olay, dün saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ilçenin Üçtepe beldesindeki su fabrikasının makine araç bakım atölyesindeki menfezde çökme meydana geldi. Beton zemininde çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi, toprak altında kaldı.

İhbarla bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı işçiler olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Giresunda göçük altında kalan işçi Şinasi Özdemir’le iletişim kesildi

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Göçük altında kalıp, yaşam belirtisi alınan Şinasi Özdemir için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Oluşan 5 metrelik çukura gömülen forklifte sıkıştığı belirlenen Özdemir'i kurtarmak için demir aksamı oksijen kaynağı ile kesmeye çalışan ekipler, bir yandan da elden ele kovalarla toprak yığınlarını kaldırarak, zamana karşı mücadele sürdürdü. Yeni göçük riskine karşı gece boyu süren titiz çalışmalarda, ekiplerin Özdemir'den aldığı ses sabah saatlerinde kesildi. Yumuşayan toprak kütlesinde kaybolduğu değerlendirilen Özdemir’i arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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#Giresun#İşçi#Sel

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