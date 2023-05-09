Giresun'da bulunan 3 yavru ayının yeni yuvaları Bursa

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Giresun'da köylüler, ormanda 2'si erkek 3 yavru ayı buldu. Doğada annelerini kaybeden 3 yavru, ihbar sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Kontrolleri yapılıp, bakıma alınan yavrulara, 'Ziver', 'Hurşit' ve 'Şekerpare' adı verildi. Böylece merkezdeki bozayı sayısı, 11'i yavru olmak üzere 74'e yükseldi.

ÖZEL BİR BESİN TAKVİYESİ UYGULANDI

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Geçtiğimiz günlerde Giresun ilinde annelerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç şekilde 3 yavru ayımız bulunmuş. Arazi çalışmaları yapıldığında anne bulunamamış ve Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağımıza 3 yavru ayımız geldi. Yavrularımızın kontrolleri, burada görevli uzman veteriner hekimlerimizce yapılmış, 2 tanesinin erkek birinin dişi olduğu tespit edilmiştir. Sıvı kaybı olduğu ve stresli oldukları, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sıkıntılarının olmadığı görülmüş, daha sonra özel bir besin takviyesi uygulanmaya başlanmıştır. Laktozsuz süt, bal, vitamin tozları ve meyve püreleri olan bir karışım yapılıp, günde 6 kez yavrularımız besleniyor. 2 ay boyunca bu besin takviyesi devam edecek. Yavrularımız 3 bin 600 ile 4 bin 300 gram ağırlığında. Yaklaşık 2,5 aylık olduklarını tahmin ediyoruz. Beslenmeleri uygun şekilde devam etmektedir. Belli dönem sonra katı gıda vermeye başlayacağız" dedi.