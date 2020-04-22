Girdikleri atölyedeki Pitbull, Kangal ve güvercinleri de çaldılar

Hırsızlık olayı, 20 Nisan gecesi Kepez ilçesi Altınova Bulvarı üzerinde bulunan demir ve kaynak atölyesinde meydana geldi. Kilidini kırdıkları pencereden atölyeye giren kimliği belirsiz 2 kişi, Kangal cinsi köpek ile karşılaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ikili korkup, köpeğe taş attı. Ardından da fark ettikleri güvenlik kamerasını kapattı.

İkili atölyedeki Kangal ve Pitbull cinsi 2 köpek ile 1 tavuk, 1 horoz, 20 güvercin ve 20 bin lira değerinde kaynak makinesi ile aletleri alıp, kaçtı. Sabah atölyeye gelen iş yeri sahibi Barış Akın, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Barış Akın, kapüşonlu 2 kişinin hırsızlık anında maske taktığını anlatarak, "Tahmin ettiğim kadarıyla hırsızlar daha önceden iş yerine gelen kişiler. Köpeğime önce taş atıp, zarar vermeye çalışıyorlar. Köpek karşılık veriyor. Kameraları kapatan hırsızlar, daha sonra içeride bulunan tüm hayvanlarımı ve 20 bin lira değerinde el aletlerimi alıp, kaçmışlar" dedi.