Girdap operasyonunda 61 kişi tutuklandı

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Operasyon sonucunda 61 kişinin tutuklandığı bildirildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, 16 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 samuray kılıcı, 2 polis telsizi, 2 polis yeleği ve 1 sahte polis kimliğiyle, 1 hücum yeleği ve 1 süngü, 184 bin TL, 25 bin 800 dolar, çok sayıda sahte doktor raporu, senet, çek, ajanda, tapu belgeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 firariyi arama çalışmaları sürüyor.