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Girdap operasyonunda 61 kişi tutuklandı

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Operasyon#Kaçakçılık
Girdap operasyonunda 61 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 15 Kasım’da, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi ve özel belgede sahtecilik’, ‘parada sahtecilik’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet ve irtikap’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘tefecilik’ suçlarına ilişkin 50 ilde 264 şüpheliye yönelik ‘Girdap’ operasyonu düzenledi.

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Operasyon sonucunda 61 kişinin tutuklandığı bildirildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, 16 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 samuray kılıcı, 2 polis telsizi, 2 polis yeleği ve 1 sahte polis kimliğiyle, 1 hücum yeleği ve 1 süngü, 184 bin TL, 25 bin 800 dolar, çok sayıda sahte doktor raporu, senet, çek, ajanda, tapu belgeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 firariyi arama çalışmaları sürüyor.

 

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Operasyon#Kaçakçılık

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