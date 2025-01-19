Gıdalarda kullanılacak şifa kaynağı altı bitki

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YAĞ YAKIYOR

- Horozibiği çiçeği (Amaranthus caudatus): Tohum yağı gıdalarda kullanılabilecek. Horozibiği çiçeği sadece bir süs bitkisi değil. Sağlığa faydalı asitler, mineraller, lif ve vitamin kaynağı içeriyor. Doğal antienflamatuar olan bir çiçek. Enflamasyon hastalıklara iyi geliyor. Yağ yakımını da hızlandırıyor. Diyabet hastaları için de uygun bir gıda.

KALBİ KORUYOR

- Jak meyvesi (Artocarpus heterophyllus): Bitkinin meyve kısmı gıdalarda kullanılabilecek. Jak meyvesi kan basıncının düzenlenmesine katkı sağlıyor, kalp sağlığı için önemli olan çeşitli besinler açısından zengin.

GENÇLEŞTİRİCİ

- Brezilya ginsengi (Hebanthe erianthos): Bitkinin kök kısmı gıdalarda kullanılabilecek. Güney Amerika’da bulunan bu dağınık toprak asma bitkisinin kökü, geleneksel olarak ilaç ve tonik olarak kullanılıyor. Enerji verici, gençleştirici etkiye sahipken, ülserleri tedavi etmek için de kullanılabiliyor.

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ANTİMİKROBİYAL

- Oregon üzümü veya kutsal yapraklı kızılcık (Berberis Aquifolium Pursh): Meyve, kök ve kök kabuğu kısımları gıdalarda kullanılabilecek. Oldukça ekşi olan ve büyük çekirdekler içeren küçük morumsu siyah meyveler, mevsimin ilk donlarından sonra çiğ olarak yenilebiliyor. Hazımsızlığa iyi gelirken, antimikrobiyal özelliklere de sahip.

TANSİYON DÜŞÜRÜCÜ

- Karamuk (Berberis vulgaris): Meyve, kök ve kök kabuğu kısımları gıdalarda kullanılabilecek. Karamuk bitkisinin iltihap azaltma, şekeri dengeleme, tansiyon düşürücü, kalbi koruma, bağışıklık kazandırma gibi pek çok faydasının olduğu biliniyor. Antibakteriyel özelliğe sahip olan bu bitki antikor üretme özelliği ile vücutta bulunan enfeksiyon ve bakterileri de yok ediyor.

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ANTİDEPRESAN

- Üzerlik (Peganum harmala): Bitkinin tohum kısmı gıdalarda kullanılabilecek. Üzerlik otu, güçlü alkaloidleri içeriğinde barındırıyor. Depresyon etkilerini azaltırken, uyku problemlerini düzelme, kramp ağrılarını dindirme, diyabet semptomlarını kontrol altına almayı kolaylaştırma, boğaz iltihabını, farenjit belirtilerini, el-ayak üşümelerini, parazit enfeksiyonunu, grip ve nezle belirtilerini azaltma etkileri bulunuyor.