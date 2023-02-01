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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı

Güncelleme Tarihi:

#Gıda Komitesi#Nureddin Nebati#Vahit Kirişci
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 00:24

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

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Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişci ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantıda, haksız ve spekülatif fiyat artışı yaşandığına dikkat çekilmiş ve bu yöndeki artışların engellenmesini teminen gerekli çalışmaların ilgili kurumlar nezdinde artırılarak devam edilmesine karar verilmiştir" dedi. 

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#Gıda Komitesi#Nureddin Nebati#Vahit Kirişci

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