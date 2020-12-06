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Haber Giriş: 06.12.2020 - 18:13 | Son Güncelleme:

GİB uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? GİB uzman yardımcılığı sınavı ertelendi mi? İşte ayrıntılar

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GİB uzman yardımcılığı sınavı ne zaman? GİB uzman yardımcılığı sınavı ertelendi mi? İşte ayrıntılar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 12 Aralık'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi. Bu gelişmenin ardından yeni sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, GİB uzman yardımcılığı sınavı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19 salgını nedeniyle alındı.

Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

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