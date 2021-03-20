Gezi Parkı’nın mülkiyeti vakfa devredildi

Gezi Parkı, toplam 32 bin 854 metrekare yüzölçümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adına 751 ada, 1-2- 3 ve 4 no’lu parsel olarak tapuda kayıtlı. Tapusu meydan, park, yeşil saha gibi umumi hizmetlerde kullanılması koşuluyla İBB adına tescil edilmişti.

GEREKÇESİ 30. MADDE

Gezi Parkı’nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devir işlemi geçtiğimiz hafta Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesine dayandırılarak yapıldı. Maddede, “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” deniliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “2008 yılında yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince, İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parseller ve Cumhuriyet Mevkii 571 ada 4 parselin mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçmiştir. 2008 yılında yapılan kanuni düzenleme, “Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, Belediye, Özel İdareler, Köy ve Tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları, mazbut vakfına devrolunur” ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır.”

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