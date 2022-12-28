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'Gezi parkı' davasında Kavala ve diğer sanıkların cezası onandı

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#İSTANBUL#Gezi#Mahkeme
Gezi parkı davasında Kavala ve diğer sanıkların cezası onandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 16:39

'Gezi parkı' davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala için TCK'nin 312/1. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme diğer sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararı taraflar istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için verilen 18'er yıl hapis cezası yerinde bulundu. Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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#İSTANBUL#Gezi#Mahkeme

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