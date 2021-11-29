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Gezi dönüşü feci kaza! Emniyet kemeri yoktu, Aslı hayatını kaybetti

#Aksaray#Nazlı Şahin#Ahmet Yağdı
Gezi dönüşü feci kaza Emniyet kemeri yoktu, Aslı hayatını kaybetti

Aksaray'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilden emniyet kemerini takmadığı için fırlayıp hayatını kaybeden Nazlı Şahin (20) ile yaralanan sürücü Ahmet Yağdı (27) ve Mustafa Yıldırım'ın (21) Hasan Dağı gezisi dönüşü kaza yaptıkları belirtildi.

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Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Kargın köyü girişinde meydana geldi. Ahmet Yağdı'nın kullandığı 58 XT GH Hollanda plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta emniyet kemeri takılı olmayan Nazlı Şahin, hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Yağdı ile Mustafa Yıldırım da yaralandı.

Gezi dönüşü feci kaza Emniyet kemeri yoktu, Aslı hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Yıldırım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Konya'ya sevk edilen Yağdı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Nazlı Şahin'in cenazesi, dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada 3 arkadaşın Hasan Dağı gezisi dönüşü kaza yaptıkları belirtildi.

Gezi dönüşü feci kaza Emniyet kemeri yoktu, Aslı hayatını kaybetti

 

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#Aksaray#Nazlı Şahin#Ahmet Yağdı

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