×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Gezginler için cennet’... Ordu ve Giresun ‘en iyi’ler arasında

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Lonely Planet#Ordu
‘Gezginler için cennet’... Ordu ve Giresun ‘en iyi’ler arasında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 07:00

Avustralya merkezli gezi yayıncısı Lonely Planet’in 2025 seyahat rehberine Türkiye’den Giresun ve Ordu bölgesi girdi.

Haberin Devamı

En iyi şehir, en iyi ülke ve en iyi bölge kategorilerinin her birinde on rota belirtilirken, en iyi bölge kategorisinden listeye giren Giresun-Ordu bölgesi için doğa yürüyüşü yapmayı seven gezginler için cennet olabileceği belirtildi.

‘Gezginler için cennet’... Ordu ve Giresun ‘en iyi’ler arasında
Kuzalan Şelalesi/Giresun

Lonely Planet’in web sitesinde bölgeye dair paylaşılan bilgilendirmede, “Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde bulunan küçük ve şirin kıyı illeri Giresun ve Ordu misafirperverlikleriyle tanınır. Burası, bölgenin doğal güzelliğini keşfetmek için fırsatlar sunan, çok sayıda trekking rotası ile yürüyüşçü cennetidir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca “Giresun fındığı ve Görele Pidesi’ni mutlaka deneyin” tavsiyesine yer verildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#Lonely Planet#Ordu

BAKMADAN GEÇME!