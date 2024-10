‘Gezginler için cennet’... Ordu ve Giresun ‘en iyi’ler arasında

Haberin Devamı

En iyi şehir, en iyi ülke ve en iyi bölge kategorilerinin her birinde on rota belirtilirken, en iyi bölge kategorisinden listeye giren Giresun-Ordu bölgesi için doğa yürüyüşü yapmayı seven gezginler için cennet olabileceği belirtildi.

Kuzalan Şelalesi/Giresun

Lonely Planet’in web sitesinde bölgeye dair paylaşılan bilgilendirmede, “Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde bulunan küçük ve şirin kıyı illeri Giresun ve Ordu misafirperverlikleriyle tanınır. Burası, bölgenin doğal güzelliğini keşfetmek için fırsatlar sunan, çok sayıda trekking rotası ile yürüyüşçü cennetidir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca “Giresun fındığı ve Görele Pidesi’ni mutlaka deneyin” tavsiyesine yer verildi.