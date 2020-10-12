Gevaş’ta 948 gram metamfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada bir yolcunun çantasında 948 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.