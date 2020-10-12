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VAN (İHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Gevaş’ta 948 gram metamfetamin ele geçirildi

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Gevaş’ta 948 gram metamfetamin ele geçirildi
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Van-Bitlis karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 948 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada bir yolcunun çantasında 948 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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