Geri Gönderme Merkezi'nde darp iddiasına Valilik'ten açıklama

İzmir İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde, geçen 12 Mayıs'ta M.S. ve V.E. isimli iki göçmenin darp edildiği ileri sürüldü. Göçmenler M.S. ile V.E., ertesi gün Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alarak İzmir Barosu'ndan gelen avukatlar aracılığıyla şikayetçi oldu.

VALİLİK AÇIKLAMASI: YASAL ÇERÇEVEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Konuya ilişkin İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Yabancı uyruklu 2 kişinin merkezde huzuru bozup, taşkınlık yaptığı belirtildi. Yasal çerçevede müdahalede bulunulduğu ifade edilen Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"10 Nisan 2021 tarihinde, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanarak kamu düzenine tehdit oluşturma nedeniyle işlem gören Suriye uyruklu M.S. ile başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kamu düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle işlem gören Suriye uyruklu V.E., odalarına girmeyi reddetmiş ve görevli personele mukavemet göstermişlerdir. Söz konusu ikinci yabancı, katta bulunan diğer odaların kapılarını açarak odalardaki yabancıları kışkırtmaya çalışmıştır. Olayı başlatan ve Filistin uyruklu olduğunu iddia eden, kayıtlarımıza Suriye uyruklu olarak geçen V.E., koridorda bulunan yangın tüpünü etrafa sıkmış, kamera ve oda kapılarını kırarak, kamu malına zarar vermiştir. Olayın yaşandığı esnada koridorda bulunan tüm yabancıların odalarına geçirilmesini sağlamak amacıyla olaya yasal çerçevede müdahale edilerek durum kontrol altına alınmıştır."

Açıklamada, V.E. hakkındaki sınır dışı etme kararının 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun (YUKK) 54. maddesini ihlal eden tüm yabancılar için alınan bir idari karar olup, kendi dillerinde tebliğ edildiği de bildirildi.

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