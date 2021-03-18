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Fotoğraflar: Rıza ÖZEL
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü

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Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Tezkerenin okunmasıyla Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düştü.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Genel Kurul’daki konuşmasında, “Bir tweet ile vekillik düşürülemez” dedi.

SALONU TERK ETMEDİ

HDP’liler tezkere okunurken sıra kapaklarına vurup, “Hak hukuk adalet” ve “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları attı. Tezkerenin okunup vekilliğinin düşmesinin ardından Meclis Başkanlığı, Meclis İdare Amiri milletvekillerinden Gergerlioğlu’nu dışarı davet etmesini rica etti. Gergerlioğlu da, “Hukuksuzluklarla dolu bir karar. Anayasa çiğneniyor. Buraya milletin iradesiyle geldim. Hiçbir yere gitmiyorum, Genel Kurulu terk etmiyorum” diyerek salondan çıkmadı. Meclis Genel Kurulu’ndan ayrılmama eylemi, 3.5 saati aşmasının ardından sona erdi. Gergerlioğlu, “Demokrasi nöbetini” Meclis’teki parti grubunda sürdüreceğini söyledi.

Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü

Gergerlioğlu’nun Genel Kurul Salonu’ndan çıkmaması üzerine TBMM idare amirleri Alpay Özalan, Ali Şahin ve Erkan Haberal, HDP sıralarına yürüdü, arbede çıktı.

KILIÇDAROĞLU SANCAR’I ARADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. HDP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun, “Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir” dediği öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Berberoğlu’nun durumunu örnek gösterdi ve “İkinci kez ofsayta düşürmenin manası yok” dedi.

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