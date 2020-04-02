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Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:50,Son Güncelleme:/

Gercüş'te sel sonrası tahrip olan yollar onarıldı

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Gercüş'te sel sonrası tahrip olan yollar onarıldı
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, dün meydana gelen sel nedeniyle tahrip olan köy yolları, onarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Akça ve Kozlu köy yolları, dün meydana gelen sel nedeniyle tahrip oldu. Köy yollarının ulaşıma kapanmasıyla, bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yağış nedeniyle yol üzerilerinde biriken taş, çamur ve atıkları iş makineleri yardımıyla temizledi. Kapanan köy yolları, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Köy sakinleri, yollarını ulaşıma açan İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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