Genel Kurul'da Sayıştay'a üye seçimi yapılacak

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay'a seçilecek 5 üye için iki katı oranında aday belirlendi. Yapılan seçimde; Sayıştay meslek mensupları kontenjanından Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Ertan Erüz, Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce aday olarak belirlendi. Belirlenen 10 adaydan 5'i, Genel Kurul'da yapılacak oylamayla Sayıştay üyesi olarak seçilecek.