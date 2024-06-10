‘Genel başkan benim’

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı Habertük Televizyonu’nda partinin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine yönelik soruları özetle şöyle yanıtladı: “İşin beni ilgilendiren tarafı, İYİ Parti’nin Genel Başkanı ben iken Sayın Akşener’in, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi. Sayın Akşener, Sayın Erdoğan ile görüşmeye gitmiş. Ben bunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tweet’inde gördüm, sonra da Sayın Meral Akşener’i aradım ama görüşmeden sonra çıktıklarında beni bilgilendirdiler. Ortamda speküle edilen konulara dair bir bilgim yok benim. Ben, ‘Türk siyaset ve devlet hayatına önemli hizmetlerde bulunmuş kişilerin bu kabul görüşmeleri yapmasının benim açımdan bir mahsuru olmadığını’ söyledim.

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AÇIKLAMALARI YADIRGIYORUM

Görüşmeden sonra Sayın Genel Başkan’ın kendisine yakın olduğunu bildiğimiz kişiler tarafından televizyon programlarında bazı açıklamalar yapılmış olmasını ben de herkes kadar yadırgıyorum. Rahatsız edici buldum. Ben kimsenin memuru değilim, İYİ Parti’nin Genel Başkanıyım. Bana söylenmek istenen bir şey varsa da doğrudan doğruya muhatap kabul edilerek ifade edilmesi lazım.”

MİLLETVEKİLİ TRANSFERLERİ

“(Yeni milletvekili istifaları iddiası) Bu kimi rahatsız etmez. Benim milletvekili arkadaşlarımın fikir namusundan ve memleket sevdasından ben eminim ama sevdasını kaybetmiş olanlarla ilgili yapabilecek bir şeyim yoktur. Ben henüz bir buçuk aylık bile bir genel başkan değilim. Ben Genel Başkanlığa geldiğim andan itibaren iki kişi istifa etmiştir. Anlatılan rakamlarda bir çözülme beklemiyorum.”