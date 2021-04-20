Genco Erkal ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, Genco Erkal’ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na avukatlarıyla birlikte gelen Genco Erkal, soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, Ali Şeker ve Gülizar Emecan da adliyeye gelerek Genco Erkal’a destek verdi.

‘BENİM İŞİM POLİTİK TİYATRO’

İfadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Erkal, şöyle konuştu: “Benim işimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi hem sahneden hem de sosyal medyadan açıkladığımı anlattım. ‘Başkanlık sistemine karşıyım’ dedim. ‘İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına, doğanın katledilmesine ve betonlaştırılmasına karşıyım’ dedim.”

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