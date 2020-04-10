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Genco Erkal duyurdu: 57 yıllık arkadaşımı belalı hastalıktan kaybettik
Ünlü tiyatrocu Genco Erkal, 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan'ın Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.
Ünlü sanatçı Genco Erkal, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu de bir o kadar acıtıyor"
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