Genco Erkal duyurdu: 57 yıllık arkadaşımı belalı hastalıktan kaybettik

Ünlü sanatçı Genco Erkal, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu de bir o kadar acıtıyor"