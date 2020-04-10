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GeriGündem Genco Erkal duyurdu: 57 yıllık arkadaşımı belalı hastalıktan kaybettik
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Haber Giriş: 10.04.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Genco Erkal duyurdu: 57 yıllık arkadaşımı belalı hastalıktan kaybettik

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Genco Erkal duyurdu: 57 yıllık arkadaşımı belalı hastalıktan kaybettik
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Ünlü tiyatrocu Genco Erkal, 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan'ın Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.

Ünlü sanatçı Genco Erkal, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu de bir o kadar acıtıyor"

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