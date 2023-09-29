Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Altın Portakal kararı: Festivalden destek çekildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir.' denildi.

Gözden Kaçmasın Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Antalya Altın Portakal Film Festivali açıklaması Haberi görüntüle

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DA ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamayla festivalden çekildiklerini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır.

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Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır.

Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.

Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz.