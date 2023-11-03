Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Gençlerimizin yurtlarımızda huzurlu bir şekilde barınmasını arz ediyoruz

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2024 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorduğu soruları cevapladı.

“GENÇLERİMİZİN HUZURLU BİR ŞEKİLDE BARINMASINI ARZ EDİYORUZ”

Şu anda yapımı devam 23 ilde 30 projede 40 bin 578 yatak kapasitesi ile ilgili proje devam ettiğini ve 19 projenin de ihale aşamasında olduğunu belirten Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

“Proje aşamasında olan ve süratle yapmayı hedeflediğimiz 30 ilde 38 proje var. Bunlar da yaklaşık 44 bin yatak ilave edecek. Burada da 24 bin toplamda 100 bin yataklı bir proje. Devam edenler ihale aşamasında olanlar ve projesi yapılanlar. Biz bunu süratle kapatmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanlığımız ve Bütçe Başkanlığı bu noktada bize özellikle de yurtların yapımıyla ilgili çok ciddi destek veriyor. Bunu da artarak devam edeceğini ifade ediyoruz. Biz politika olarak gençlerimizin üniversiteye gelen gençlerimizin bu yurtlarımızda huzurlu bir şekilde barınmasını arz ediyoruz. Bununla ilgili de ifade ettiğim gibi yatırım programımızda var ve süratle takip ediyoruz. Ben de bunu özellikle de çok yakın takipçisi olacağım. Arkadaşlarımızla da bunu konuştuk. Çok kısa sürede özellikle de bunları yaparken de üniversite kampüslerini seçiyor. Neden üniversite kampüsleri seçiyor? Üniversite kampüslerini avantajı öğrencinin mümkün olduğu kadar kısa sürede okuluna ulaşması ve okuldan geri dönmesi yani zaman değeri olan önemli bir hususu kazanmalarını sağlamak, ikincisi güvenlik açısından da hem üniversitenin güvenliği var hem de bizim yurt güvenliğimiz var. Dolayısıyla bu noktada da onları avantaj sağlayacak bu çözümleri arıyor. Bunun için de üniversitelerimizle görüşmelerimiz var. Üniversitelerimizden yer talep ettik. Onlarla ilgili sözleşmelerimiz var ve yapımı devam eden biraz evvel de ifade ettiğim gibi yurtlarımız var. Dolayısıyla bu yurt problemini öğrencilerimizin daha uygun şartlarda daha sosyal yapısı güçlü yanıtlarda yapılması için çaba harcıyoruz. Geçtiğimiz dönemdeki şartlarımızdan çok daha iyi konumdayız. Daha iyi noktaya taşımak için çaba harcayacağız. Bunun için de bakanlık olarak ayrıca maliye bakanımızla Strateji Başkanlığı da sayın başkanımız bu konuda bize destek veriyor. Bu noktada özellikle de önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de bu kapasiteyi tamamlayacak adım alımlarımızı sürat tatsız ve yakın takip edeceğiz. Dediğiniz gibi bu önemli bir husus. Yatırımlarımız açısından bizim bütçemiz şu anda 172 milyara geldi. Ama bizim bunun yanında ek bütçeden de bu tip özellikle önemli yatırımlar olan yurtlara. Ekstra taleplerimiz var ve onları da bize destek veriyorlar bu noktada.”

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Bağımlılıkla mücadele konusunda bakanlığın farklı alanlarda mücadele verdiğini söyleyen Bak, “Bakanlığımızın bağımlılıkla mücadele konusunda önleyici bir fonksiyonu var. Bu noktada amatör spor kulüplerinden tutun, gençlik merkezlerimizle ve yaptığımız birçok farklı aktivite ile biz gençlerimize dokunuyoruz. Herkese söylüyorum çocuklarını alıp spor tesislerine getirsinler. Onlarla bu uyuşturucu mücadelelerde daha başarılı olalım. Rakamlar söyleniyor ama mesele bu değil. Bizim bütün bütçemizin içerisinde özellikle spor hizmetleriyle ilgili yaptığımız yatırımların hepsinin içerisinde bağımlılıkla mücadele konusunda bir parça var” ifadelerini kullandı.



“YURTLARA YEMEK VEREN 47 İŞLETME İLE YAPILAN ANLAŞMA FESİH EDİLDİ"

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Yurtlarda çıkan yemeklerle ilgili şikayetlerin dinlendiğini ve bunlarla alakalı harekete geçildiğini söyleyen Bakan Bak, “Bunlarla alakalı tabii buradaki işleticilerin denetimlerini biz süratle yapıyoruz. İşletmelerle ilgili son bir sene içerisinde 75 yazılı ihtar verilmiş. 26 tanesine para cezası verilmiş. 47 tanesi fesihle sonlanmış. Biz burada öğrencilerin yanındayız, işletmecilerin değil. Mümkün olan her bütçeyi gençlerimiz için harcamaya hazırız. Bu şikayetleri azaltmak için ve denetimleri arttırmak için gerekli önlemleri alacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı.