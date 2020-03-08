Gençlik Hastalığı nedir? Hayvanlarda ve köpekte Gençlik Hastalığı nedir?

Köpek Gençlik Hastalığı (KGH), köpeklerde yaygın olarak görülen, bulaşıcı ve köpeklerin ölümüne sebep olan bir hastalıktır. Virus

özellikle köpeklerde ve kurt, tilki, çakal gibi aynı gruptan diğer türlerde ve daha az oranda da farklı hayvan türlerinde genellikle akut veya subakut seyirli, ölüm oranı yüksek hastalık meydana getirir.

RNA içeren virus, insanların kızamık hastalığı virusu, sığırların sığır vebası virusu ve koyun ve keçilerin vebası virusu ile yakın ilişkilidir.

Klinik bulguların görülmesinden önce hücre bağıntılı olan virus çoğunlukla lenfositler aracılığı ile kan dolaşımına ve oradan da diğer doku ve organlara ve bu arada da beyine ulaşır.

Hastalığın sinirsel dönemi sekonder dönemi takiben ya da hastalığın başlangıcından ortalama 14 gün sonra başlar. Sinirsel belirtilerin başlangıcına kadar olan ara dönemde hastalarda belirgin klinik iyileşme meydana gelir, daha sonra birden bozukluklar ortaya çıkmaya başlar.

Kramplar, ritmik kas titremeleri ve özellikle temporal kaslarda tikler ortaya çıkar. Köpeklerde dönme hareketi, yavaş ilerleyen parazi ve paralizler meydana gelir. Hastalığın son dönemlerinde hayvanlar ayağa kalkamaz, solunum kasları ve diyaframa felci sonu hastalık ölümle son bulabilir.