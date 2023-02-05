Gençlerimiz destan yazacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Geleceği Kur’ isimli festivalde gençlerle buluştu. Festivale İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Kilik ve partililer katıldı. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

O PARAYI SİZE VERECEĞİM

“Hiç endişe etmeyin, vaadlerin tamamını hayata geçireceğim, söz veriyorum sizlere. Diyeceksiniz ki ‘Parayı nereden bulacaksın?’ Devleti soyan, 418 milyar doları iç edenlerden her santimini tahsil edeceğim. O para sizin paranız, o para doğmamış bebeklerin parası. O parayı alacağım gençliğe adayacağım, size vereceğim. O parayı gençliğe vermek için mücadele edeceğiz ama bizim mücadelemiz onların mücadelesi gibi değil, hak mücadelesidir, gençliğin hakkını teslim etme mücadelesidir. 418 milyar doları tahsil etmek için birilerinin kayığına asla binmeyeceğiz, birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz. Bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor, en büyük güvencem bu ülkenin gençleri sizlersiniz. İktidara gitmenin yolu çalışmaktır, sandığa gitmektir, oy kullanmaktır ve Cumhuriyet tarihine destan yazmaktır. Türkiye’de gençler demokratik yollarla otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaktır.”

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BABİL KULESİ’Nİ YIKACAĞIZ

Şişli Belediyesi’nin düzenlediği ‘Şişli Sofrası’ tanıtım toplantısına da katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada da “Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle yandaşlara peşkeş çeken egemenlerin düzeni, sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkûmdur ve mutlaka yıkacağız” dedi.