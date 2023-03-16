Gençler bu kadar acımasız olmayın

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İstanbul’da Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımıyla, Ulus Özel Musevi Lisesi takımı 14 Mart günü liselerarası futbol maçında karşı karşıya geldi. Maçta, Üsküdar Amerikan Lisesi gol attı. Liseli futbolcular gol sevincini toplu olarak ‘Nazi selamı’ vererek kutladı. Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncuları büyük bir şaşkınlık ve şok yaşadı. Twitter’dan olayı duyuran ‘İzzet Stamati’ adlı kullanıcı, “Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar” diye tweet attı. Olayın ardından tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye Yahudi Toplumu’nun sosyal medya hesabından Stamati’nin mesajına verilen yanıtta, “Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu Başkanlığı’nca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır” denildi.

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ÜSKÜDAR AMERİKAN’DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Olayla ilgili özür açıklaması yapan Üsküdar Amerikan Lisesi’nden “1876 yılından bu yana nesiller yetiştiren Üsküdar Amerikan Lisesi olarak; Ulus Özel Musevi Lisesi ile gerçekleştirilen bir futbol maçında bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemle vurgulamak isteriz. Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileri ile ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Konunun hassasiyet ve önemle tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.





Lise öğrencileri arasında yaşanan bu olayı Hürriyet olarak uzmanlara sorduk.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı: Büyük bir insanlık suçu ve dramına yol açan Nazi ideolojisinin yıkıcı etkileri hakkında Türkiye’de yeterince bilgilendirme olmadığını düşünüyorum. Ayrımcılık ve ötekileştirmenin en zalim örneği olan ve Nazi döneminin en korkunç olayı olan Holokost konusunda genç nesillerin bilgilenmesinin önemi açıktır. Nazi propagandasıyla antisemitizmi ülkenin her yanına büyük bir hızla yayan Nazilere selam verilmesinin ahlaki sorumluluğunun farkında olmamak çok acı. Bu konuda gençlere farkındalık kazandırmak için eğitim faaliyetleri düzenlenmesi önemlidir. Ayrımcılık ve empati eksikliği kitle kıyımlarına yol açmıştır.

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‘OKULLARDA PSİKOLOGLARA İHTİYAÇ VAR’

Uzman Psikolog Ezgi Kılavuzoğlu: Lise dönemi insan gelişiminin önemli dönemlerinden olan ergenlik dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde kişilerin kendini tüm güçlü, üstün, hırslı, rekabet ruhuna sahip bazı özelliklerinin ön planda olması ile narsisistik çekirdeklerini güçlendirmeye çalışması muhtemel ve normaldir. Kendilik imgesinde eksik buldukları ve yerleştirmeye çalıştıkları bu özellikleri bazen halihazırda bunlara sahip olan bir ötekini rol model alarak gerçekleştirme arzusu içerisinde olmaları Adolf Hitler’in temsilcisi olduğu bir akımın sembolünü kullanmalarına sebep olmuştur. Kimlik gelişiminin en önemli dönemi olan ergenlikte yaşanılan bu durum bir kez daha okullarda psikolog ve psikolojik danışmanların önemini ve onlara duyulan ihtiyacı gözler önüne sermiştir.

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslı Bugay Sökmez: Ergenlikte ne ekersen onu biçersin. Farklı ırkları, ırkçılığa yönlendirecek şekilde kötü bir şey olarak da öğretebilirsin, renkli bir çeşitlilik olarak da... Yani bu dönem iki zıt kutuptan oluşur. Yaşanan olayda okul kültürü, okulun tutumu ve spor okullarından beklentileri önemlidir. Kazanmak için her yol mubah anlayışı hâkim olabilir. Takımlar okulun kültürünü yansıtır. Bu davranış bir okula yakışmadı. Özür de yeterli değil, daha net bir açıklamaya ihtiyaç var. Diğer yandan takımın menedilmesi gerekir. Faşizm gibi kışkırtıcı davranış için bir kişi altı ay menedilebiliyor.

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‘KUTUPLAŞMA ERGENLERİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR’

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Bayrak: Toplumda yaratılan seçim öncesi kutuplaşma ve gerginlik, özellikle ergenleri etkilemiş olabilir. Okulların bu tür olaylara sempatik bakmaması gerekiyor. Çünkü gençler olaylara çok analitik bakmadan, popüler olmak gibi sonuçlar için değişik davranışlar sergileyebilir. Okul da sahip çıkmamış bu davranışa. Bütün okulların bu tarz durumlarda böyle davranması beklenir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu konudaki olumsuz davranışların önüne geçebilmesi için gerekli duyuruları yapması çok önemli.

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NEFRETİN SEMBOLÜ

Adolf Hitler ve taraftarları olan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi üyeleri birbirlerini sağ ya da sol kolu düz bir şekilde, avuç içi aşağıda kalacak şekilde yukarı kaldırarak selamlarlardı. Bu hareket partinin lideri Adolf Hitler’e itaati göstermek için benimsenmişti. Hitler selamını yapmak siviller için zorunluydu. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu selam birçok millet için nefretin sembolü oldu. Bu selamı kullananlara Almanya, Slovakya ve Avusturya’da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Kanada, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre ve Rusya’da Hitler selamı vermek nefret suçu sayılmaktadır.