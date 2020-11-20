MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGençler arasında dedikodu kavgası: 2 yaralı
GeriGündem Gençler arasında dedikodu kavgası: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN/DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Gençler arasında dedikodu kavgası: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençler arasında dedikodu kavgası: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

Esenyurt'ta dedikodu yapılması nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi araç ile çarpılarak, bir kişi de demir çubuk ile vurularak yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında dedikodu yapıldığı iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ayırmada zorlandığı kavgada Melihcan Acar başına demir çubuk ile vurulması sonucu yaralandı. Kavgada kaçmak isteyen Fatih Özçelik'e ise kimliği açıklanmayan bir kişinin kullandığı araçla kasıtlı çarptığı ifade edildi. Yaralanan Acar ile Özçelik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karışan kişileri tespit ederek gözaltına aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle