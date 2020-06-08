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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Genç yaşta kalp krizine yenik düştü

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Genç yaşta kalp krizine yenik düştü
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Eyüp Tınmaz (38), kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada müşteri kalite sorumlusu olarak çalışan Eyüp Tınmaz, dün akşam, evinde yemek yedikten sonra fenalaştı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tınmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kalp hastası olduğu ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 1 çocuk babası Tınmaz’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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