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Genç piyanistin hayali ‘vize’ye takıldı

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#ANTALYA#Güneş Tunçkıran#Piyanist
Genç piyanistin hayali ‘vize’ye takıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

ANTALYA'da yaşayan Güneş Tunçkıran (17), piyanoda uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti.

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 Almanya'daki müzik okulundan kabul alan Tunçkıran, 25 Temmuz'da başlayacak eğitim için henüz randevusunu dahi alamadığı vize sorunuyla karşı karşıya kaldı.

ALMANYA'DA EĞİTİM

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Güneş Tunçkıran, 6 yaşına geldiğinde piyanist dedesi Bora Şakarca'nın piyanosuna ilgi duymaya başladı. Torununun ilgisini gören Şakarca, Tunçkıran'a temel piyano bilgilerini gösterdi. Annesinin desteğiyle konservatuvar sınavlarına giren Tunçkıran, öğretmenlerin yönlendirmesiyle 2 yıl klarnet bölümünde eğitim aldı. Piyano bölümüne geçiş yaptı. Bu sırada girdiği uluslararası yarışmalarda dereceler kazanan Tunçkıran, yaz okulu için başvurduğu Almanya'daki müzik okulundan kabul aldı. 25 Temmuz'da başlayacak eğitim için Tunçkıran'a davetiye de gönderildi. Ancak henüz vize başvurusu için randevu dahi alamayan Tunçkıran, “Ücret ödendi, şu an en büyük sorunum vize" dedi. 

 

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#ANTALYA#Güneş Tunçkıran#Piyanist

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