Genç kurye kazada ölmüştü... Ortaya çıkan detaylar yürekleri dağladı!

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Kaza, saat 20.00 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi 50'nci Cadde'de meydana geldi. Pizzacıda kurye olarak çalışan Mehmet Efe Altan idaresindeki 68 ACU 239 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali Kağan K. yönetimindeki 06 AD 5986 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altan, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Kağan K.'nin de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

'YEĞENİM HATALI SOLLAMA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ'

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Mehmet Efe Altan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Altan'ın tabutu cenaze aracına yüklenirken 3 ay önce evlendiği 2 aylık hamile eşi Eymen Altan ağladı. Altan'ın cenazesini teslim alan dayısı Hüseyin Dolangaç, "Yeğenim, dün akşamüstü motosikletle sipariş götürürken, karşıdan gelen otomobil hatalı sollama yaparak motosiklete çarpmış. Kaza sonrası maalesef yeğenimi kaybettik. Cenazesini, Hatay'ın Yayladağı ilçesi Görentaş köyüne götürüp orada defnedeceğiz" diye konuştu. Altan'ın, 6 Şubat'taki depremi yaşadığını da anlatan Dolangaç, "Yeğenim, depremden yaralı kurtuldu. Aynı evdeki ablası Şenel Altan, ağabeyi Mehmet Altan ile 1 yeğeni hayatını kaybetti. Depremden yaralı olarak kurtulduktan sonra köye yerleşti. Köyde iş bulamayınca da Aksaray'a geldi. Burada iş buldu ve çalışıyordu" dedi.

YENİ OTOMOBİLİYLE EŞİNİ GEZDİRMEK İSTEMİŞ

Altan'ın, son siparişi teslim etmeye giderken kazanın olduğunu söyleyen Dolangaç, "Kazadan önce, eşinin bileziklerini satıp, yakınlarından borç alıp kendine yeni bir otomobil almıştı. Aldığı otomobili çalıştığı dükkanın önünde duruyor. İçine binip bir yere gidemedi. Otomobili, satın aldıktan sonra eniştesi getirip dükkanın önüne park etmiş. Eşini arayıp son servis sonrası yeni otomobille gezdireceğini söylemiş ama kısmet olmadı. Daha araca binip kontağını dahi çeviremedi" diye konuştu.

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BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Dolangaç, ayrıca, "Yeğenim, babasıyla aynı kaderi paylaştı. Çünkü, kendisi daha doğmadan babası vefat etti. Yeğenim de 3 ay önce evlendi ve eşi 2 aylık hamileydi. Şimdi ise kendi çocuğu babasız büyüyecek. Kendisi de çok çile çekerek büyümüştü" dedi.

Eniştesi Serkan Yılmaz ise "Dün saat 16.30 sıralarında yeni bir otomobil satın almıştık. Saat 20.00'de ise mesaisi bitecekti. Kazada yaşamını yitirdi. Son seferini yapmaya çıkmış. Son seferi sonrası aracıyla eşini, kardeşlerini gezdirecekti. Bize de iş çıkışı aracı kutlamak için tatlı alıp getirecekti. Kısmet olmadı" diye konuştu.

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