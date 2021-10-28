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Genç kızın hayatını kâbusa çevirdi: 'Tehditleri sürüyor. Korkuyorum'

#İzmir#Betül Gündoğar#Uzaklaştırma Kararı

İzmir'de toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ile DJ'lik de yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 8 Ekim'de kaçırılarak Manisa'da ormanlık alana götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Kaçırıldıktan sonra kendisine intihar etmesi için baskı da yapıldığını iddia eden Gündoğar'ın şikayeti üzerine M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.D., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gündoğar, "Hayatımı kabusa çevirdi. Tehditleri sürüyor. Yani ne kadar uzaklaştırma almış olsa da sosyal medyadan yazıyor. Korkuyorum" dedi.

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Toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ve DJ'lik yapan Betül Gündoğar, erkek arkadaşı M.D.'den (24) geçen 8 Ekim günü ayrılmak istedi. İddiaya göre, Gündoğar'ın ayrılma isteğini M.D. kabul etmedi. M.D., Betül Gündoğar'ı Manisa'da oturan ailesinin evine bırakacağını belirterek otomobiline bindirdi, gün boyunca da inmesine izin vermeyerek hava kararınca da ormana götürdü.

Genç kızın hayatını kâbusa çevirdi: Tehditleri sürüyor. Korkuyorum

M.D., burada önce Gündoğar'ı ölümle tehdit etti ardından bölgedeki sarp araziden atlayıp intihar etmesi için baskı yaptı. Gündoğar, araçtan inmeyip M.D.'ye kendisini bırakması için yalvardı. Aracı çalıştırıp ormandan çıkan M.D., Gündoğar'ı bu kez de şehir merkezine getirdi. Aracı park eden M.D., Gündoğar'ın telefonunu aldı. M.D.'nin telefonla ilgilendiği sırada Gündoğar araçtan indi.

Genç kızın hayatını kâbusa çevirdi: Tehditleri sürüyor. Korkuyorum

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ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN 3 KİŞİ MÜDAHALE ETTİ

M.D., Gündoğar'ı yeniden otomobile bindirmeye çalışırken durumu fark eden başka araçtaki 3 kişi müdahale etti. M.D., bu kişilerin tepkisi üzerine geri dönüp otomobile binerek uzaklaştı. Gündoğar'a yardımcı olan bu kişiler, telefonla polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Betül Gündoğar'ı karakola götürdü. Gündoğar'ın şikayeti üzerine M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Genç kızın hayatını kâbusa çevirdi: Tehditleri sürüyor. Korkuyorum

EV VE İŞ YERİNE YAKLAŞMAMA KARARI

Gündoğar'ın başvurusu üzerine Manisa 1. Aile Mahkemesi, M.D.'nin ev ve iş yerine 2 ay süreyle yaklaşmamasına hükmetti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Betül Gündoğar, "M.D. bana 'Öyle kolay kolay ayrılamazsın. Bu iş ben istemediğim sürece bitmeyecek' dedi. Şikayetçi oldum. Hakkında uzaklaştırma kararı çıktı. Hayatımı kabusa çevirdi. Tehditleri sürüyor. Yani ne kadar uzaklaştırma almış olsa da sosyal medyadan yazıyor. Korkuyorum" diye konuştu.

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#İzmir#Betül Gündoğar#Uzaklaştırma Kararı

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