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Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu

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#Bahar Keskin#Sakarya#Apart
Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 16:29

Sakarya'da Bahar Keskin (31), oturduğu apart dairenin banyosunda ölü bulundu. Keskin'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

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Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'ndeki AVM içerisindeki apart dairede oturan Bahar Keskin'i öğle saatlerinde banyoda hareketsiz bulan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp, kesici ya da delici alet izi bulunmayan Keskin'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Keskin'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Soruşturma sürüyor. 

Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu

 

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#Bahar Keskin#Sakarya#Apart

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