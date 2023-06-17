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Genç kadın pansiyonda kabloyla boğulmuş halde bulundu

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#İzmir#Urla#Adli Tıp Kurumu
Genç kadın pansiyonda kabloyla boğulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 04:36

İzmir'in Urla ilçesinde üç gündür bir pansiyonda kalan 21 yaşındaki genç kadın, kabloyla boğulmuş halde ölü bulundu. Kadının pansiyonda birlikte kaldığı kocasının ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

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Olay bu akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.,'nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese giden polis, odaya girdiğinde Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Yılmaz'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYIP KOCA HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Yılmaz'ın kocası R.Y.'nin ise olayın ardından kayıplara karıştığı değerlendirilirken, polis ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Urla#Adli Tıp Kurumu

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