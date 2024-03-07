×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Genç kadın, ozon tedavisi sırasında fenalaşıp ölmüştü! Gözaltına alınan doktor serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ozon Tedavisi#Nevşehir#Eda Özden
Genç kadın, ozon tedavisi sırasında fenalaşıp ölmüştü Gözaltına alınan doktor serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 10:56

Nevşehir'de ruhsatsız işletildiği öne sürülen özel klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan klinik sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılarak kendi adına özel bir klinik açan Dr. Barbaros B.'nin kliniğine hafta sonu başvuran Eda Özden (36), ozon tedavisi sırasında rahatsızlandı.

Genç kadın, ozon tedavisi sırasında fenalaşıp ölmüştü Gözaltına alınan doktor serbest bırakıldı

Klinikte bulunanların çağırdığı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın yoğun bakıma alındı. Özden, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen Eda Özden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadın, ozon tedavisi sırasında fenalaşıp ölmüştü Gözaltına alınan doktor serbest bırakıldı

Haberin Devamı

Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ruhsatsız klinik mühürlenirken, Dr. Barbaros B. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Barbaros B. adliyeye sevk edildi.

Genç kadın, ozon tedavisi sırasında fenalaşıp ölmüştü Gözaltına alınan doktor serbest bırakıldı

Dr. Barbaros B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ozon Tedavisi#Nevşehir#Eda Özden

BAKMADAN GEÇME!