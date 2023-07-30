Genç kadın, 'markete köpekle girdin' kavgasında bebeğini kaybetti... Eşi marketi basıp saldırganı vurdu

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Olay, iddiaya göre Kocaeli Gebze'de 17 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 1 çocuk annesi ve 1 aylık hamile 26 yaşındaki Cansel Dursun, Gebze'de oturan annesinin yanına ziyarete gitti. Cansel Dursun'un iddiasına göre, çocuğu ve köpeği ile markete gitmek için evden çıktı. Market önüne geldiğinde Cansel Dursun'un köpeğine market önünde duran bir kişi tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma ise kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında saldırgan köpeğe tekme attıktan sonra hamile olan Cansel Dursun'a saldırdı.

Yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbe alan Dursun yere düştü. Olay sırasında Dursun'un yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu da kolundan yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Cansel Dursun durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ardından Dursun, hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından hamile kadın, bebeğini kaybettiğini öğrendi.

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Hastanede darp raporu alan Cansel Dursun, polise giderek kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Dursun, kendisini darbeden kişinin yakınları tarafından şikayetini geri çekmesi için tehdit mesajları almaya başladı. Cansel Dursun'un eşi arkadaşının dükkanında oturduğu sırada, darbeden kişinin yakınları uzun namlulu silahlarla dükkana gelerek kadın ve çocukların gözü önünde tartıştı.

EŞİNİ DARBEDEN KİŞİYİ BACAĞINDAN VURUP FİRAR ETTİ

Dursun'un eşi ise bir süre sonra darbeden kişinin işlettiği dükkana gitti. Cansel Dursun'un yeğeni ve eşi, burada tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Dursun'un eşi, yanında getirdiği silahla darbeden kişiyi bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan Cansel Dursun'un eşinin, arandığı öğrenildi. Olayla ilgili Dursun'un yeğeni tutuklandı. 6 yaşındaki çocuğunun ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Cansel Dursun, olay sonrasında dışarıya bile rahat çıkamadığını ifade etti. Dursun yaşadıklarını anlattı.

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"DÜŞÜK YAPTIĞIMI ÖĞRENDİM"

Cansel Dursun, "Oğlumla beraber, köpeğimle beraber markete giderken hiç tanımadığım kişi tarafından darbedildim. Bunun haricinde meydan dayağı yer gibi dayak yedim. Pijamam yolun ortasında yırtıldı ve oradaki hiçbir kimse müdahale etmedi. Müdahale ettikleri sırada kaldırıma oturdum. Kaldırıma oturduğumda oğlu gelip bana uçan tekme attı. Daha sonraki süreçte hastaneye gittim. Düşük yaptığımı öğrendim. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Karakolda şu anda ne darp raporlarım, ne dövüldüğüme dair kamera kayıtları, ne düşük yaptığıma dair evraklar, evrakı da karakol polis memurluğunun odasında vermiştim. O kamera kayıtlarını da istiyorum. Verdiğim hiçbir rapor ortada yok şu anda. Dün öğrendim ben de bunun olmadığını. Polis beni aradıktan sonra öğrendim. Beni arayıp da 'Raporlarınız nerede' dediklerinde, ben hani sizinle beraber gidip rapor almıştım devlet nazarında. Devletteki raporlarım yok şu anda" diye konuştu.

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Marketin önünde yaşadıklarını anlatan Dursun, "'Bu sokak köpeklerini ne diye besliyorsunuz', 'Boş boş köpeklerin ne işi var burada' dedi. Markete girerken köpeğe bir tane uçan tekme attı. Zaten köpek uçtu, adam yere düştü. Adam yere düşünce de kalktı beni evire çevire dövdü. Ağır kelimeler, ağza alınmayacak hakaretler. Kadınlık gururuna, onuruna dokunacak hakaretlerde bulunarak dövdü. Hastaneye gittim. Oradan rapor aldım, karakola götürdüm. Karakol bana özel hastane raporunun geçerli olmadığını, devlet hastanesindeki raporun geçerli olduğunu ve beni polis ekip aracıyla beraber Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdü. Orada raporu polis kendi eliyle aldı. Sonra karakola geldim. Elime hiçbir evrak vermediler. Darp edildiğime dair sadece bir marketin kamera kayıtlarını almışlar. Diğer 3 tane market var orada. 3 marketin de hani net belli olan marketlerin kamera görüntülerini almamışlar. Ve şu anda o devlet hastanesine aldığım darp raporum yok. Kamera kaydı yok. Yani evrak eksikliğim var şu anda" dedi.

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"O ADAM TUTUKLANDIĞI DAKİKA BENİM EŞİM GİDİP TESLİM OLACAK"

Dursun eşinin de kendisini darbeden kişiyi bacağından vurduktan sonra kaçtığını söyleyerek "Karşı tarafın tutuklanmadığını öğrendim. Sonra olay medyaya yansıyınca karşı tarafın ailesi bana karalayıcı, pis kelimeler, hakaretler, ne uyuşturucu bağımlılığım kaldı, ne hırsızlığım kaldı, ne işte değişik değişik iddialar, para teklif etmişim. Öyle bir şey de söz konusu hiçbir şekilde olmadı. İspatlasınlar ben cezama razıyım. Benim eşim gitti onların ayaklarına sıktı ama adalet olmadığı için sıktı. Suçsuz bir insanı hapse aldılar. Eşim şu anda firar. O adam tutuklandığı dakika benim eşim de gidip teslim olacak. Çünkü ben 28 günlük bir bebeğimi kaybettim. Bu bebek üzerinden zaten çok karalamalar yaptılar. Sessiz kalmamı istediler, para teklif ettiler kabul etmedim. Yani benim 28 günlük bebeğim düşüyor. Çocuğumun zaten psikolojisi allak bullak oldu. Çocuğumun kolu yaralandı. Benim çocuğum 6 gün boyunca doğru düzgün uyku uyuyamadı. 'Annemi dövdüler, beni dövdüler.' Hani acaba bu adam bana bir şey yapar mı, korkusu ile yaşıyorum. Köpeğimle dışarı çıkamıyorum. Dolaşamıyorum etrafta sanki ben suçluyum, ben hatalıyım bir kadın olarak. Ben hatalı değilim ama beni döven kişi hatalı" şeklinde konuştu.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Cansel Dursun'un market önünde darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Dursun'un çocuğu ve köpeği ile birlikte markete gireceği sırada bir kişinin köpeğe tekme attıktan sonra yere düştüğü görülüyor. Sonrasında kameraya Dursun'un darbedildiği anlarda yansıyor. Görüntülerde darbeden kişinin yakınlarının Dursun'un eşinin bulunduğu dükkana uzun namlulu silahla geldiği anlar da yer alıyor.