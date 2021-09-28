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'Genç gönüllüler ADAT' kuruldu

#ADAT#Gençlik Ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri#Gönüllü
Genç gönüllüler ADAT kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri afetlere karşı mücadeleye hazır. Tümü gönüllülerden oluşan 18 genç eğitimlerini Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde tamamladı. 18 gönüllü genç profesyonel kurumlardan aldığı eğitimler sonunda arama ve kurtarma, yangın, sosyal yardım, ilkyardım gibi acil konularda, profesyonel ekiplere destek olabilecek.

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1 Ağustos 2021 tarihinde Genç Gönüllüler Platformunda verilen ilana başvurup eğitimlerini tamamlayan gençler arama ve kurtarma çalışmalarındaki bilgi ve becerileriyle Balıkesir ve Ülke genelinde hizmet etmeye hazırlar. Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan Ar-Ge çalışması sonucunda planlanan proje ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bir ilk olarak İl Müdürlüğü onayı ile arama kurtarma ve ilk yardım faaliyeti gerçekleştirecek olan “Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi” ADAT hayata geçirildi.

Genç gönüllüler ADAT kuruldu

Genç Gönüllüler ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik lideri, antrenör ve personelinden oluşan 40 kişinin katılımıyla hayata geçirilen “Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi” ilk tanışma toplantısını eğitim aldıkları salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda AFAD eğitimcileri arama kurtarma ve ilk yardım faaliyeti ile ilgili teknik bilgiler verdiler. AFAD gönüllülük sistemi üzerinden tüm katılımcılara önce uzaktan online AFAD gönüllüsü eğitimleri verildi.

Bu eğitimler sonunda, katılımcılara AFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığı öne çıkarıldı. Afetlerle ilgili temel kavramları bilen, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında ön bilgi sahibi olan gençler olarak farkındalık kazanmalarını sağlandı. Online eğitimler sonunda başarılı olan gönüllülere ikinci aşama olan "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimi verildi. Destek AFAD Gönüllülerine eğitimleri, AFAD İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri tarafından verildi.

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Bu eğitimler sonunda da arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, 18 gönüllü düzenlenen yüz yüze eğitimlerini başarıyla tamamlayarak “Destek AFAD Gönüllüsü” oldular.

Genç gönüllüler ADAT kuruldu

ADAT 22-23 Eylül 2021 tarihinde, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, AYDES çalışma grupları, UMKE, DAK, TRAC, İHH, 911, GÖNDAK, ADAT ve AFAD Gönüllülerinden oluşan 390 kişinin katılımıyla doğal afetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilen 2021 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Balıkesir Yerel Düzey (S-1) Masa Başı ve Saha Tatbikatına katılarak eğitimlerini tamamladı.

Eğitimlerini tamamlayan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi ADAT (Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi) 18 Gönüllüsü ile ülkemizde meydana gelebilecek deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, gibi afet ve acil durumlara müdahalede AFAD koordinasyonunda görev alarak hizmet edebilecek.

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