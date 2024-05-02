Genç futbolcu öldü... 140 kilometre hızla istinattan uçtu

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, geçen pazartesi saat 16.00 sıralarında 1493/2 Sokak’ta seyir halindeki Enes Talha Topçu yönetiminde olan 41 AHP 408 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp demir korkuluklara çarptı. Ardından 8 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu ile araçtaki İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 km olan sokakta 140 kilometre hız yaptığı belirlendi. Yaralılardan Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş (17) dün hastanede hayatını kaybetti.