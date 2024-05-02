×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç futbolcu öldü... 140 kilometre hızla istinattan uçtu

Güncelleme Tarihi:

#Gebze#Kocaeli#Futbolcu
Genç futbolcu öldü... 140 kilometre hızla istinattan uçtu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 140 kilometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden yeşil alana düşen otomobilde yaralanan Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, geçen pazartesi saat 16.00 sıralarında 1493/2 Sokak’ta seyir halindeki Enes Talha Topçu yönetiminde olan 41 AHP 408 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp demir korkuluklara çarptı. Ardından 8 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu ile araçtaki İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 km olan sokakta 140 kilometre hız yaptığı belirlendi. Yaralılardan Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş (17) dün hastanede hayatını kaybetti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gebze#Kocaeli#Futbolcu

BAKMADAN GEÇME!