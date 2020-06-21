MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç DJ'in ölümünde şoke eden iddia
GeriGündem Genç DJ'in ölümünde şoke eden iddia
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 18:28,Son Güncelleme:

Genç DJ'in ölümünde şoke eden iddia

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç DJ'in ölümünde şoke eden iddia
Abone Olgoogle-news

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde DJ’lik yapan Levent Bat evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu. Levent Bat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan İbrahim Ö. şakalaşırken tabancanın ateş aldığını iddia etti.

Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. DJ’lik yapan Levent Bat’ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi. Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat’ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Bat’ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan Levent Bat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Gözaltına alınan İbrahim Ö. ilk ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını ve Levent Bat’ın yaralandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle