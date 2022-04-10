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Genç adam, devrilen forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi

#Muğla#Fethiye#Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Mehmet Göven'in kontrolündeki forklift yol kenarındaki zeytinliklere devrildi. 4,5 ton ağırlığındaki forkliftin altında kalan genç operatör olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yere gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Olay bugün saat 13.00 sıralarında Fethiye’nin Karaçulha Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Göven yönetimindeki forklift, yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından kaldırılan 4,5 ton ağırlığındaki forkliftin altında kalan genç operatörün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Göven’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Muğla#Fethiye#Kaza

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