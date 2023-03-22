Gemici sevgililer adliyelik oldu

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Bayramoğlu’nun iddiasına göre, 4 ay süren birliktelikleri sırasında Melih D. kendisinden sürekli borç para istedi. Parça parça para gönderen Hece Bayramoğlu kredi de çekti. Hece Bayramoğlu, arkadaşlıkları bittikten sonra Melih D.’nin kendisini darp ettiğini ve tehdit ettiğini de iddia etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Hece Bayramoğlu, Melih D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Hece Bayramoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Başta utana sıkıla para istedi benden. Annemin hesabından bile para çekip 20 bin TL gönderdim. Verdiğim paranın toplamı 200 bin TL civarında. Ayrıldıktan sonra şiddet uyguladı. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Paramı alabilmek için avukatlarım çok umutlu konuşmuyorlar. Onun için çektiğim bir kredimi ödese bile yeter.”