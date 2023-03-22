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Gemici sevgililer adliyelik oldu

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#İzmir#Hece Bayramoğlu#Darp
Gemici sevgililer adliyelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

İzmir’de yaşayan ve gemide serdümen olarak çalışan Hece Bayramoğlu (27) geçen yıl meslektaşı Melih D. ile tanışarak arkadaş oldu.

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Bayramoğlu’nun iddiasına göre, 4 ay süren birliktelikleri sırasında Melih D. kendisinden sürekli borç para istedi. Parça parça para gönderen Hece Bayramoğlu kredi de çekti. Hece Bayramoğlu, arkadaşlıkları bittikten sonra Melih D.’nin kendisini darp ettiğini ve tehdit ettiğini de iddia etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Hece Bayramoğlu, Melih D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Hece Bayramoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Başta utana sıkıla para istedi benden. Annemin hesabından bile para çekip 20 bin TL gönderdim. Verdiğim paranın toplamı 200 bin TL civarında. Ayrıldıktan sonra şiddet uyguladı. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Paramı alabilmek için avukatlarım çok umutlu konuşmuyorlar. Onun için çektiğim bir kredimi ödese bile yeter.”

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#İzmir#Hece Bayramoğlu#Darp

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