Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: İttifak içi ittifak istedim ama anlatamadım

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14 Mayıs seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi listesinden giren ve 10 milletvekilini meclise gönderen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 6'lı Masa kurulmadan önce yaşanan gelişmelere ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Deva-Saadet-Gelecek Partileri ile üçlü ittifak kurulmasını istediğini ancak bunun kabul görmediğini aktardı.

Davutoğlu, "2021 Ağustos'ta ben Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin ittifak içi ittifak oluşturması gerektiğini söylemiştim ama anlatamadım. Keşke diyorum, açık söyleyeyim. Daha iyi sonuç alırdık. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki insanlar "ya bize ne kadar katkınız oldu" diye bir soru sormazdı, biz böyle bir blokla yine Millet İttifakı içinde, ittifak içinde olmuş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için oy vermekten kaçınan AK Partili, Milliyetçi Hareket Partisi o seçmenler rahatlıkla bize oy verebilirlerdi. Ben çok çalıştım, şimdi kim haklı kim haksız bunları söylemek için söylemiyorum bunu. Şimdi geri dönmüş olsaydık eminim herkes, bütün muhataplarımız da bunun böyle olması iyi olur diye düşünüyordur." ifadelerini kullandı.