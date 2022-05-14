Geleceğin sinemacılarına Altın Baklava

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GAZİANTEP’te düzenlenen festivalin jüri başkanlığını oyuncu Burak Sergen üstlendi. Juri üyeleri arasında yönetmen Mesude Erarslan Tekin, gazeteci ve televizyon programcısı Gülay Afşar, belgesel film yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa ve HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan yer aldı. Üç gün süren festivalin sürpriz konuğu ise usta oyuncu ve yönetmen Uğur Yücel oldu.

DESTEK SÖZÜ

Galada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ödül alanları kutluyorum. Bakanlık olarak her zaman genç sanatçıların yanında olacağız” dedi. “Hasan Kalyoncu Özel Ödülü”nü takdim eden Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, babasının adını taşıyan bu ödülün festivalin en anlamlı ödülü olduğunu söyledi.

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ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, üniversitenin 14 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri haline geldiğini söyledi: “Biz ülkesini seven ve vefa duygusuyla hareket eden bir kurum olarak, her konuda elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Sokak hayvanlarımıza, ormanlarımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bu festivale katılma cesareti göstererek, emeklerini ortaya koyan herkesi canı gönülden kutluyorum.”

98 ÜLKEDEN 1368 BAŞVURU

Genç sinemacılar, ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu’nun elinden aldı. Bundan 7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan festivale bu yıl, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 98 ülkeden 1368 öğrenci filmi başvurdu.