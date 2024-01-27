Geleceğin kadın yıldız futbolcuları

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Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun işbirliği ile hayata geçirilen “TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları” projesinde 33 yıldız futbolcu adayı genç kızın katıldığı U15 Riva Hazırlık Kampı önceki gün başladı. 2009-2010-2011 doğumlu kız çocuklarına fırsat eşitliği sunmak, yeteneklerini ortaya çıkartıp parlatmak ve hayallerini desteklemek için oluşturulan 6 günlük kamp 30 Ocak’ta sona erecek.

809 KİŞİ BAŞVURDU

Proje için Türkiye’nin dört bir tarafından ve Almanya, Hollanda, ABD ve Fransa’dan 809 genç kız top saydırma, dripling, kısa ve uzun pas, şut, ayak içi ve ayak dışı dönüşleri gibi belirlenen hareketleri videoya çekerek projeye gönderdi. Milli takım teknik direktörleri katılımcıların videolarını inceledi ve 33 yıldız adayı genç kızı Riva kampına davet etti. Çocuklar kampta, futbolun yanı sıra eğitim ve etkinliklere katılacak. Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’nde takım halinde hareket etme gücünü daha da pekiştirecek çeşitli çalışmalar yapacaklar. Ülker Çikolata fabrikasını ziyaret ederek üretim sürecini gözlemleyecekler. Ayrıca Sabri Ülker Vakfı uzmanlarından Dengeli Beslenme Eğitimi de alacaklar.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası’dan kamp hakkında bilgi aldı.

KAMP 6 GÜN SÜRECEK

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, “Kızlarımızla 6 gün boyunca bir arada olacağız. Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Herkese başarılı ve eğlenceli bir kamp diliyorum” dedi.

Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ise “TFF’yle birlikte geçmişten bugüne birçok altyapı projesini hayata geçirdik. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Futbol Köyleri’ydi. TFF’yle birlikte 9 yılda, 25 ilde 65 futbol köyü düzenledik. Bu mirasımızın bize verdiği güçle, kız çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak, onların yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için biz de bir hayal kurduk. Projenin başladığı 6 Kasım’la birlikte bu hayalimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. U15 Hazırlık Kampı’yla birlikte yeni bir aşamaya geçtik. Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştuğumuz, onların kariyer yolculuklarının başında onlarla birlikte yürüyebildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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KADRİYE MERVE USLU: ‘DEPREM SONRASI FUTBOL UMUDUM OLDU’

Depremde birçok arkadaşını ve yakın akrabalarını kaybeden 14 yaşındaki Kadriye Merve Uslu, ağır hasarlı evlerinden çıkıp bir süre çadırda yaşayıp daha sonra konteynere yerleştiklerini, hayata ise futbol sayesinde tutunduğunu belirterek Hürriyet’e şunları anlattı:

“Depremden sonra psikolojim darmadağın oldu, futboldan geri düşmüştüm. Çok kötü durumdayım. 1 ay sonra Manisa Soma Zaferspor beni transfer etti ve yeniden hayata döndüm. Hayata tutunma gücüm futbol. Ailem Hatay’da yaşıyor ben Manisa’da tesislerde kalıyorum, hem futbol oynuyorum hem de okuluma 10. sınıfa devam ediyorum. En büyüm hayalim milli takımın her kategorisinde oynamak. Dünyada kendime erkeklerde Messi ve Arda Güler, kadınlarda ise Alexia Putellas ve Ebru Topçu’yu idol seçtim.

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Kadriye Merve Uslu - Süleyman Arat

‘JOKER GİBİ OYUNCUYUM’

Orta saha ve ön libero asıl mevkiim ama sağ açıkta da görev yapabiliyorum. Hocam beni nereye koyarsa orada oynarım, joker tipi bir oyuncuyum. Deprem süresince Hatay ve Hatayspor’a verdiği destekle kulübü ayağa kaldıran, takımını zor koşullara rağmen bırakmayan Volkan Demirel’i çok seviyorum. İlerde Hatayspor kadın takımı açılırsa elimden gelen desteği vermek isterim.”

U15 HAZIRLIK KAMPI’NA KATILAN GENÇ KIZLAR:

- Asya Denkçioğlu - Kocaeli

- Ayşe Ceylin Coşgun - Antalya

- Ayşenaz Gürbüz - İstanbul

- Azra Nur Ünlütürk - Sinop

- Bahar Turan - Ordu

- Bediz Lostuvalı - ABD

- Ceylin Arıkan - Ordu

- Ceylin Öztürk - Ankara

- Duygu Parlakgün - Hatay

- Elif Berra Çıkrık - Bursa

- Elif Nisa Akşahin - İstanbul

- Feyza Gezgin - Bolu

- Gökçe Özdemir - Samsun

- Gözde Hayır - İstanbul

- Gülnur Kaplan - İstanbul

- Gülşah Demirel - Ankara

- Hayat Deren Kusun - Ankara

- İlknur Naz Uyanık - Tokat

- Julia Leyla Aksu - İstanbul

- Kadriye Merve Uslu - Manisa

- Kerime Kamışlı - Kocaeli

- Merve Öçal - Denizli

- Miray Özbek - Diyarbakır

- Nehir Hasbek - Mersin

- Nehir Sezer - Samsun

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- Pınar Sahra Semizoğlu - Kocaeli

- Rojda Kaya - Şırnak

- Rojin Beştaş - Siirt

- Şeyma Şimşek - Gaziantep

- Tuana Şahin - Adana

- Yağmur Sarıca - Manisa

- Yasemin Gür - Samsun

- Yeliz Tuana Özocak - İstanbul