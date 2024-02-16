 Geleceğin bilim kadınları yetişiyor

Haberin Devamı

PepsiCo Vakfı desteği ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliği ile 2022’de hayata geçirilen PepsiCo Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi’nde 2024’te 200 öğrenciye burs veriliyor.

Bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız öğrencilerin daha fazla yer alması için farkındalık yaratılarak toplumsal cinsiyet açığının kapanmasına katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen projeyle bugüne kadar 325 öğrenci desteklendi. Projeye bu yıl 37 yeni öğrenci dahil oldu. Bu yıl bursiyerlerin yüzde 23’ü deprem bölgesinde öğrenim görüyor.

ÖNYARGILAR VAR

Projenin 2024 ayağının tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, STEM alanında tüm dünyada cinsiyet eşitliği sorunu yaşandığına dikkat çekti. Şen, “Kadınların STEM alanında okuyamayacağına dair önyargılar var. Biz de bu önyargıyı kırmak için harekete geçtik. Çünkü STEM alanları, dijitalleşen dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor, eşitsizliklerin ortadan kalması için kadınların da bu alanda daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz projeyi çok kıymetli buluyoruz, bu projenin aynı zamanda STEM alanlarında kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle üç yıldır gerçekleştirdiğimiz projeye Türkiye’nin dört bir yanından STEM alanında okuyan kız öğrenciler başvuruyor, ilginin bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiştik ve bunun gerçekleştiğini görmek bizleri gerçekten duygulandırıyor” dedi.

Haberin Devamı

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın da Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi ile kadın bursiyerlere finansal desteğin ötesinde çok yönlü fırsatlar sağlandığını belirtti. Taşkın, “Geleceğin bilim kadınlarının kendi potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyoruz. Mentorluk ve staj imkânları ile genç kadınları profesyonel hayata hazırlayabilmek adına farklı çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.