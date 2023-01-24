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Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu

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#Bursa#Tabanca#Kadın
Sokakta tartıştığı solist arkadaşını tabancayla başından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 04:57

Bursa’da Nurten İnan (41), solist olarak çalıştığı mekandan çıktıktan sonra evine giderken, yolunu kesen erkek arkadaşı İ.A. (46) tarafından tabancayla başından vuruldu. İnan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal sokakta meydana geldi. Bir gece kulübünde solist olarak çalışan Nurten İnan, mekandan ayrılıp evine giderken sokakta erkek arkadaşı İ.A. ile karşılaştı. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. İkili yüksek sesle birbirlerine bağırırken, bu sırada İ.A. belinden çıkardığı tabanca ile Nurten İnan'a ateş etti. İnan, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, İ.A. ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde başına isabet eden kurşunla yaralı olduğu belirlenen İnan, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nurten İnan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından yaptığı araştırma ile şüpheli İ.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Bursa#Tabanca#Kadın

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