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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

Gediz Nehri'ndeki adacıklarda yetiştirilen Hint kenevirleri drone ile tespit edildi

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Gediz Nehri'ndeki adacıklarda yetiştirilen Hint kenevirleri drone ile tespit edildi
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, dron ile yapılan denetimlerde, Gediz Nehri içerisinde oluşan adacıklarda 97 Hint keneviri tespit edildi. Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Salihli İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gediz Nehri'nin Çayköy Mahallesi mevkisinde oluşturduğu adacıkta söğüt ağaçları arasında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine dün saat 16.00 sıralarında nehir içerisindeki adacıklarda dron ile inceleme yapıldı. Operasyonda, boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 97 kök Hint keneviri ele geçirilirken, imha edilmek üzere tek tek söküldü. Jandarma, kenevirleri eken kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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