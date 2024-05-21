Geçmeyen öksürüğe dikkat

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, “geçmeyen öksürük” şikâyetlerindeki artışa dikkat çekti. Mayıs ayı olmasına rağmen havaların serin gittiğini, bu nedenle COVID-19, grip ve nezle gibi hastalıkların sıklıkla görülmeye devam ettiğini belirten Prof. İsmail Balık, Hürriyet’e şunları söyledi:

SOLUNUM ENFEKSİYONLARI

“Öksürük başlıca iki grup hastalığa bağlı ortaya çıkar. Solunum yollarını, özellikle akciğer ve sinüsleri etkileyen enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonlar dışındaki diğer hastalıklar. Öksürüğün en yaygın nedeni solunum yollarını tutan enfeksiyonlardır. Bunlar bakteriler ve virüsler yoluyla olabilir. Hepimizin bildiği COVID-19, grip ve nezle etkeni olan bir çok virüs en fazla öksürük yapan nedenleri oluşturur ve öksürük birkaç günden fazla sürmez. Eğer enfeksiyon akciğere inmişse zatürre oluşmuşsa öksürük çok daha uzun sürer. Başka hastalıklara bağlı olarak da uzamış öksürük görülebilir.

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BAHAR ALERJİSİ

Enfeksiyon dışı uzamış öksürük nedenlerinin başında alerjenler gelir. Bahar aylarında polenlerin artmasıyla birlikte çevremizde öksüren, aksıran kişilerin sayısında artış görürüz. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de alerjik nezle ve astımdır. Sinüzite bağlı geniz akıntısı olması, reflüye bağlı mide asidinin solunum yollarına kaçması tahriş etmesi ve buna bağlı gece gelen öksürükler de sıkça görülür. Tüberküloz uzun öksürüğe neden olan enfeksiyonların başında gelir. Astım, kronik bronşit gibi kronik akciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, uzun öksürük nedenlerinden en yaygın olanlardır. Bir de akciğer kanserleri, kanser yayılmaları da kronik öksürük nedeni olabilir. Uzun yıllar sigara içmiş 50 yaş üstü kişilerde uzun öksürük nedenleri içinde mutlaka göz önüne alınmalıdır.

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KLİMALARI TEMİZLEYİN

Uzun öksürük üç haftayı geçmişse mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Öksürüğün yanında başka şikâyetler de varsa sağlık kuruluşuna başvurmak için üç hafta beklememek gerekir. Öksürükte boğazın, ortamın nemli tutulması ve bol su içmek çok faydalıdır. Yüksek yastıkta yatmak, özellikle reflüsü, kronik bronşiti ve kalp yetmezliği olan kişilerde öksürüğün azaltılmasında etkili olur. Karbonatlı tuzlu su gargaraları yapmak balgamı söktürmek için faydalıdır. Yine bitki çaylarına bal ve zencefil katmak kuru öksürükte fayda sağlayacaktır. Alerjik ortamlarda, tozun, küfün, sigara dumanının fazla olduğu kapalı ortamlardan uzak durmak gerekir. Havaların ısındığı şu günlerde ev ve arabada klima temizliğine özen gösterilmelidir.”

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DOKTORA DANIŞILMALI

Prof. Dr. İsmail Balık “Öksürük tek başına görüldüğünde antibiyotikleri ya da öksürük şuruplarını doktora danışmadan kullanmak son derece kötü sonuçlar doğurabilir” dedi.